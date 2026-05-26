Bucchioni: "Sono convinto che Grosso sarà il prossimo tecnico, primi contatti già avvenuti a marzo"

Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina e del nuovo allenatore

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Se analizzo la tecnica di questi giocatori, non dovrei vendere nessuno, però in realtà bisogna capire cosa sia successo davvero a livello di testa e quindi tanti di questi devono partire perché qua hanno fallito e se rimangono, magari questo virus negativo che aveva infettato tutta la Fiorentina potrebbe tornare. Vi dico che tanti di loro altrove faranno benissimo, ma a Firenze hanno finito tipo Dodò che non deve rimanere per nessun motivo e ha già cominciato a mandare segnali di apprezzamento per la Roma."

Sul tecnico: "Da quello che esce mi sembra proprio che sarà Grosso il nuovo allenatore viola. Si sono incontrati a marzo con la promessa di riparlarne a fine campionato e noi ora ci siamo. Paratici sta facendo le sue indagini, ma credo che andremo in questa direzione alla fine nonostante abbia valutato anche altri profili."

Su Paratici: "Penso che farà un piano a lungo termine perché è difficile ripartire al top subito. Mi aspetto un piano di costruzione di due o tre anni puntando sui giovani prendendo spunto dal Como con un ottimo scouting e con dei giovani già nostri. Ci vuole calma e pazienza dando questo gruppo in mano ad un giovane e torniamo su Grosso."