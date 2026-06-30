La Fiorentina rimane alla finestra, sarà il Como a pagare la clausola da 6 milioni per Liberali

I lariani sono pronti a chiudere l'operazione versando l'intera clausola rescissoria. Al Milan spetterà il 50% della futura rivendita, mentre i viola non hanno mai affondato

Il futuro di Mattia Liberali sembra ormai essere sempre più lontano da una Fiorentina che non ha mai veramente spinto sul giocatore. Il trequartista del Catanzaro è infatti a un passo dal trasferimento al Como, che ha deciso di affondare il colpo pagando la clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore.

Il club lariano investirà 6 milioni di euro per assicurarsi il talento offensivo, cifra che consentirà di chiudere rapidamente l'operazione. Nell'affare beneficerà anche il Milan, che aveva mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore e incasserà così 3 milioni di euro.

Su Liberali si era mosso con decisione anche il Sassuolo, ma il Como è riuscito a superare la concorrenza dei neroverdi grazie a un'accelerazione decisiva nelle ultime ore. La Fiorentina aveva seguito la situazione con interesse, senza però arrivare ad avviare una trattativa concreta.

Salvo sorprese, dunque, sarà il Como la prossima squadra di Mattia Liberali, mentre i viola dovranno orientare le proprie attenzioni su altri obiettivi di mercato.