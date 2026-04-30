Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"

Dodò sarebbe l'obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia destra. Idea scambio con l'esterno svizzero

Soprannominato “Frecciarossa” per la sua straordinaria velocità, l’esterno della Fiorentina classe ’98 ha dimostrato in questa stagione una crescita esponenziale, non solo nella fase difensiva ma anche in quella di spinta. I numeri parlano per lui: 32 presenze, impreziosite da un gol e 3 assist tra tutte le competizioni. Con una valutazione che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, Dodò rappresenterebbe l’innesto ideale per il sistema di gioco di Allegri, capace di interpretare perfettamente il ruolo di quinto nel 3-5-2.

Per abbassare la richiesta economica della Fiorentina e superare la concorrenza, il Milan starebbe valutando una mossa strategica. «Un modo per arrivare al giocatore sarebbe quello di offrire il cartellino di Athekame, più una parte liquida di circa 10 milioni di euro». L’inserimento del giovane svizzero nell’operazione permetterebbe ai rossoneri di investire una cifra contenuta su un giocatore già pronto per i grandi palcoscenici.

L’acquisto di Dodò non sarebbe solo un colpo “da copertina”, ma una mossa tattica fondamentale per garantire equilibrio e rotazioni di qualità, elementi indispensabili per affrontare la prossima stagione su tre fronti. Se il Milan vuole davvero compiere il salto di qualità definitivo, la velocità e la duttilità del brasiliano potrebbero essere la chiave di volta.

Fonte milannews24.com