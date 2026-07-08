"Valdepeñas, è sfida Fiorentina-Bologna per il talento iberico, il Real lo valuta 7 milioni"

La società viola segue con attenzione il giovane difensore spagnolo, ma i rossoblù sono in corsa e il Real Madrid valuta la cessione a condizioni precise

La corsa a Victor Valdepeñas entra sempre più nel vivo. Il promettente difensore centrale spagnolo, classe 2006 e di proprietà del Real Madrid, è finito nel mirino della Fiorentina, che continua a monitorare con grande interesse la sua situazione. Tuttavia, il club viola dovrà fare i conti con una concorrenza tutt'altro che semplice.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche il Bologna si è inserito con decisione nella corsa al giovane talento iberico, dando vita a un vero e proprio duello di mercato destinato a proseguire nelle prossime settimane. La trattativa, al momento, non sembra destinata a chiudersi rapidamente.

A fare il punto è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che attraverso il proprio profilo X ha spiegato i dettagli dell'operazione: “Per Valdepeñas duello Bologna-Fiorentina, servirà del tempo - ha scritto Ceccarini - Valutazione 7-8 milioni di euro. Il Real potrebbe cederlo a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita”.

Il Real Madrid, dunque, sarebbe disposto ad aprire alla cessione del difensore, ma soltanto a determinate condizioni economiche, mantenendo una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Una formula che potrebbe consentire sia alla Fiorentina sia al Bologna di investire su uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo.