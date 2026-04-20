Furto in casa Zaniolo, ironizza su Instagram: “Magari fossi stato in casa, se volevate qualche borsa ve la regalavo”

Brutta notte per Zaniolo, derubato nella sua dimorare in sua assenza

Nella notte di ieri Zaniolo è stato derubato nella sua dimora, a comunicarlo è stato proprio il giocatore con il suo profilo Instagram: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo. Io non ero in casa. Magari ci fossi stato!!"