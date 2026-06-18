Di Marzio: "La Roma vuole regalare Dodô a Gasperini, la Fiorentina chiede 18 milioni"
I giallorossi insistono per l'esterno brasiliano: possibile intesa intorno ai 12-13 milioni più bonus. Napoli più defilato
A cura di Andrea Gemignani
18 giugno 2026 23:40
La Roma non molla Dodô. I giallorossi continuano a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un altro esterno brasiliano. La richiesta della Fiorentina è di 18 milioni di euro, ma un'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 12/13 più bonus.
L'altra squadra sul giocatore della Fiorentina, come raccontato, era il Napoli. Questa pista, però, si è un po' raffreddata dal momento che il Napoli, in questa fase iniziale di calciomercato, si sta concentrando sulla trattativa per Gila.
Lo riporta gianlucadimarzio.com