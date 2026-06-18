Ufficiali le prime due amichevoli estive della Fiorentina: sfide inglesi contro QPR e Watford
Sono stati ufficializzati i primi incontri estivi che apriranno il nuovo corso viola targato Grosso
Sono stati ufficializzati i primi due impegni del proprio precampionato estivo. I viola voleranno in Inghilterra a fine luglio per affrontare due formazioni di Championship.
La prima amichevole è in programma il 25 luglio alle ore 15:00 contro il Queens Park Rangers e si giocherà al Matrade Loftus Road di Londra. Quattro giorni più tardi, il 29 luglio alle 19:30, la squadra viola sfiderà invece il Watford a Vicarage Road. Un match che vedrà da avversario anche l'ex centrocampista viola Edoardo Bove, oggi in forza al club inglese.
Entrambe le sfide rappresenteranno i primi test internazionali della nuova Fiorentina, che inizierà così a preparare la stagione 2026/27.