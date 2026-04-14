"Giovedì servirebbero due gol già nel primo tempo, vedo zero possibilità con il Crystal Palace"

La Fiorentina dovrà tentare un’impresa che secondo Claudio Merlo è quasi impossibile dopo il pesante 3-0 dell’andata

L'ex centrocampista Claudio Merlo ha parlato a Radio FirenzeViola, tornando sulla vittoria per 1-0 di ieri sera ottenuta dalla Fiorentina contro la Lazio: "Ieri la partita era importante. I primi dieci minuti sono stati scioccanti, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Ora la squadra si è tolta dalla zona retrocessione. Gosens dovrebbe stare di più in area avversaria. Lui ha sempre segnato di testa e sa come fare male agli avversari. Quest'anno corrono tutti e poi ad un certo punto vedi dalla faccia che sembrano andare in affanno".

Della prestazione di Ndour di ieri, che ne pensa?

"Mi è piaciuto. Hanno quasi tutti giocato una buona gara. Ci mancavano Parisi e Fagioli. Piccoli a me non piace tanto, è uno che tecnicamente la palla non la sa tenere. Ogni stop va a dieci metri, io fossi in lui chiederei un allenatore alla società per migliorare la tecnica che si può sempre migliorare".

E di Fabbian che idea si è fatto?

"È un giocatore da inserimento non da centrocampo, è uno che in area ti può fare male. Non è un centrocampista totale, è un giocatore in più che quando gioca, così al pari di Gudmundsson ti da meno copertura. Io spero in Solomon".

Una rimonta in Conference League è davvero possibile dopo il 3-0 subito all'andata contro il Crystal Palace?

"Giovedì vedo zero possibilità con il Palace, se ti apri un po' rischi dietro. Ranieri alle volte non capisco dove va in giro per il campo. Dovremmo segnare subito, un paio di gol nel primo tempo e poi fare il terzo nella ripresa. La vedo molto difficile".

Lo riporta tuttomercatoweb.com