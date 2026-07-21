Pedullà: “Kean al Como è un’idea del suo agente. Garnacho vuole lasciare la Premier, Soulè andrà via”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina, queste parole:



“Kean costa 40 più bonus. La Fiorentina ha sondato Arokodare che non è uno scappato di casa, e non viene a fare la riserva. Poi hai preso Oulai e Arokodare non può più venire, ma se fosse venuto a fare il titolare significa che la Fiorentina sta facendo delle valutazioni. Sulla storia di ieri al Como mi sono informato, il Como a oggi la ritiene un’operazione da fantacalcio, devono decidere se spendere 40 milioni per Chalobah e vogliono spendere meno per l’attaccante. È un idea dell’agente di Kean, ma ad oggi non ci sono le condizioni. Però mi chiedo, l’agente ha agito di sua spontanea volontà perché Kean vuole andare o la Fiorentina gli ha detto guarda a 40 milioni lo cediamo? Non mi sembra che la Fiorentina lo abbia blindato; non ho una risposta a questa domanda. Poi questa manovra è stata pubblicizzata e non è stata tenuta nascosta, anche questa cosa va seguita.



Su Soule penso che andrà via. Prendono Summerville che può giocare su entrambe le fasce, ma dovrebbe giocare a sinistra. A destra non c’è Soulè, lui stesso ha detto che non è sicuro di restare alla Roma. Ha detto di no all’Arabia, lui sta aspettando il mercato della Roma che sta cercando un altro esterno, quando arriverà esce. La Roma vuole 30 milioni in su, chi lo ha accostato alla Fiorentina non ha fatto un errore, visto che la Fiorentina ha smentito ma non è stato un errore.



Garnacho vuole andare via, vorrebbe andare in Italia alla Roma, la Roma lo vuole in prestito il Chelsea lo vuole vendere. Garnacho è sul mercato e può essere un’occasione per chi lo cerca, lui ritiene di dover lasciare l’Italia, lui vorrebbe andare alla Roma ma serve tempo. Aljabegovic smania dalla voglia di giocare in Italia, l’Atalanta lo vuole e sta facendo una corsa serrata. L’Atalanta sa che costa 30 milioni ma vuole risparmiare qualcosa, io so che è stato proposto alla Fiorentina ma vediamo. Kulusevski è un figlioccio di paratici e chi glielo ha proposto lo sa, ma non gioca da 1 anno e 2 mesi. Il Tottenham lo vuole cedere e costa sui 18-20 milioni, non è una cosa che va forzata per adesso è stato proposto. Aljabegovic se l’Atalanta alza l’offerta lo prende, hanno visitato anche le strutture. Cancellieri non appartiene al mercato che fa la Fiorentina, al massimo come riserva.



Su Dodò non c’è la Roma, c’è il Napoli e 2/3 situazioni all’estero, richiesta di 15 milioni. La richiesta su Fortini è di 10 con i bonus, ogni giorno che passa il prezzo si abbassa, su di lui Torino, Cagliari qualcosa all’estero e proposto all’Atalanta. L’agente non ha grandi rapporti con la Fiorentina. Joao Mario la Juve non lo vuole dare un prestito, l’agente di Ruggeri ha detto che resta lì, Oso si è raffreddato perché non era il primo nome. Thorstvedt va tenuto d’occhio, più avanti.



Brescianini avrà sempre mercato, Sohm non resterà. Mandragora ha un perché a Firenze per tanti motivi, ma bisogna capire il Mandragora di questa stagione che non sarà titolare che cosa vuol fare, se ha offerte eccetera. Se fosse sul mercato Italiano lo vorrebbe, a Bologna ha fatto tutto. Comuzzo ha 2/3 società ma non è la prima scelta.”