Il mancino di proprietà della Fiorentina è destinato a lasciare l’Inter, che non eserciterà il diritto di riscatto, ma la Roma non è l’unica squadra sulle sue tracce: ci pensa infatti anche il Torino, che per la sinistra tiene però in caldo anche l’ipotesi Mohamed Fares della Spal, pupillo del neo ds del Toro Davide Vagnati.