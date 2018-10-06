Retroscena Lafont, la Fiorentina lo ha soffiato al Monaco, il portiere voluto anche in Francia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è...

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è stata più veloce e rapida nella trattativa.