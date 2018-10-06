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Retroscena Lafont, la Fiorentina lo ha soffiato al Monaco, il portiere voluto anche in Francia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 14:43
Retroscena Lafont, la Fiorentina lo ha soffiato al Monaco, il portiere voluto anche in Francia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è stata più veloce e rapida nella trattativa.

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