Retroscena Lafont, la Fiorentina lo ha soffiato al Monaco, il portiere voluto anche in Francia
Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 14:43
Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portiere classe 99 della Fiorentina Alban Lafont prima dell'approdo a Firenze era stato un oggetto del desiderio del Monaco, ma poi la società viola è stata più veloce e rapida nella trattativa.