Hutter (all. Monaco): "I risultati non vi mancano in Serie A. Guardate le finali di Inter e Fiorentina"

L'allenatore del club del Principato ha commentato così il livello della Serie A, soffermandosi sui risultati raggiunti dai club italiani

L'allenatore del Monaco, Adolf Hutter, intervistato da La Repubblica in vista del prossimo di impegno di Champions contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ha risposto così alla domanda sul suo possibile approdo in Serie A. Queste le parole del tecnico:

"Perché no? I risultati non vi mancano: penso alle coppe di Roma e Atalanta, alle finali di Inter e Fiorentina. Gasperini è un tecnico molto internazionale, come anche Inzaghi e Spalletti che ho battuto, uno alla Lazio e l'altro all'Inter, quando allenavo l'Eintracht. Ammiro tantissimo Sarri e ammiravo Zeman, anche se in Svizzera gli diedi un 7-0".

La clausola da 52 milioni di Kean è valida solo d’estate e può essere pagata solo entro il 31 Luglio

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