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Altre due amichevoli per la Fiorentina, il 17 dicembre contro il Monaco, il 21 contro il Lugano

Il programma delle amichevoli della Fiorentina durante la sosta si arricchisce di altri due appuntamenti a dicembre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 15:51
Altre due amichevoli per la Fiorentina, il 17 dicembre contro il Monaco, il 21 contro il Lugano - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

ACF Fiorentina comunica che completerà il suo percorso di avvicinamento alla ripresa del Campionato con altre due amichevoli di prestigio internazionale. Sabato 17 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Squadra Viola sfiderà l’AS Monaco.  Mercoledì 21 dicembre, infine, alle ore 18:00, sempre allo stadio Franchi, la Fiorentina affronterà in amichevole l’FC Lugano. Entrambe le amichevoli verranno trasmesse in diretta su DAZN. Eventuali altre informazioni e variazioni saranno comunicate successivamente.

QUESTO L'ALTRA PARTE DEL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

https://www.labaroviola.com/le-amichevoli-della-fiorentina-durante-la-sosta-la-squadra-volera-in-francia-e-in-romania/193416/

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