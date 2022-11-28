Altre due amichevoli per la Fiorentina, il 17 dicembre contro il Monaco, il 21 contro il Lugano
Il programma delle amichevoli della Fiorentina durante la sosta si arricchisce di altri due appuntamenti a dicembre
ACF Fiorentina comunica che completerà il suo percorso di avvicinamento alla ripresa del Campionato con altre due amichevoli di prestigio internazionale. Sabato 17 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Squadra Viola sfiderà l’AS Monaco. Mercoledì 21 dicembre, infine, alle ore 18:00, sempre allo stadio Franchi, la Fiorentina affronterà in amichevole l’FC Lugano. Entrambe le amichevoli verranno trasmesse in diretta su DAZN. Eventuali altre informazioni e variazioni saranno comunicate successivamente.
QUESTO L'ALTRA PARTE DEL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI
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