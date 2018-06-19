Obbiettivi: sfuma anche Mandragora? Il Monaco chiude con la Juve per il giocatore

Secondo La Gazzetta dello Sport il Monaco ha deciso di investire una cifra vicino ai 20 milioni per l'ex Crotone Mandragora, obbiettivo anche della Fiorentina. A breve è previsto un nuovo summit che p...

Secondo La Gazzetta dello Sport il Monaco ha deciso di investire una cifra vicino ai 20 milioni per l'ex Crotone Mandragora, obbiettivo anche della Fiorentina. A breve è previsto un nuovo summit che potrebbe aprire le porte della Ligue 1 al centrocampista bianconero. Anche il ragazzo è felice di trasferirsi lì visto il bel rapporto del Monaco con i giocatori giovani