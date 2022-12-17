La Fiorentina sfiderà il Monaco alle 15. Tribuna aperta, 1500 tifosi attesi, gara visibile su DAZN

Tutte le info sulla sfida della Fiorentina in programma questo pomeriggio contro il Monaco allo stadio Franchi

Penultima uscita per la Fiorentina in questo suo intensissimo 2022. La compagine gigliata prosegue la sua marcia di avvicinamento al nuovo anno scendendo in campo per l’ennesimo test match in programma nel corso della lunghissima pausa invernale: quello che la vedrà opposta al Monaco.

Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno ben figurato nelle recenti amichevoli. Dopo aver infatti battuto l’Arezzo (squadra che milita in Serie D) 4-1, hanno superato i boliviani dell’Always Ready con un roboante 9-0, si sono imposti nella International Cup regolando il Borussia Dortmund (2-0) ed il Rapid Bucarest (3-0) in partite da 60’, e infine hanno vinto 2-1 in Corsica contro il Bastia.

La gara sarà giocata oggi alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La società aprirà i cancelli della tribuna ai tifosi presenti che sono stimati in circa 1500 unità. Per chi volesse seguire la partita da casa ci sarà la possibilità di farlo tramite l'App di DAZN

L'ENNESIMO ERRORE PROGETTUALE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/ennesimo-errore-strategico-della-fiorentina-perche-non-ha-rinnovato-amrabat-dopo-addio-torreira/196123/