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FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, BIANCO A CENTROCAMPO, BENASSI ESTERNO DESTRO

Penultima amichevole della Fiorentina prima del nuovo anno, la squadra viola gioca in casa contro il Monaco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 14:14
FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, BIANCO A CENTROCAMPO, BENASSI ESTERNO DESTRO - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina di scena allo stadio Franchi per l'amichevole contro il Monaco, questa la formazione ufficiale viola e le scelte di Italiano

Terracciano, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Bonaventura, Benassi, Saponara, Cabral

LA FIORENTINA PERDE LA SUA BATTAGLIA

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