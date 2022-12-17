FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, BIANCO A CENTROCAMPO, BENASSI ESTERNO DESTRO
Penultima amichevole della Fiorentina prima del nuovo anno, la squadra viola gioca in casa contro il Monaco
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 14:14
Fiorentina di scena allo stadio Franchi per l'amichevole contro il Monaco, questa la formazione ufficiale viola e le scelte di Italiano
Terracciano, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Bonaventura, Benassi, Saponara, Cabral
LA FIORENTINA PERDE LA SUA BATTAGLIA
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