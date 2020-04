Franck Ribery si prepara al rientro dalla Germania per essere a disposizione non appena sarà sancita la ripresa del lavoro, calcolando anche i 14 giorni di auto-isolamento precisi dal decreto, punta solo a fare di nuovo la differenza. Ha lavorato anche nel parco della sua villa a Monaco, pur di cercare di rosicchiare tempo alla tabella di marcia. Dovrà rimettere benzina nelle gambe, ma è evidente farà di tutto per farsi capo-brigata del gruppo viola. Lo riporta Il Corriere dello Sport.