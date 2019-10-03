Ribery: "A Firenze una passione superiore a quella di Monaco. Voglio dare tutto per i tifosi viola"

Franck Ribery, ha rilasciato un’intervista a Bayern Tv , queste le sue parole:“Monaco è una grande città, ci sono stato per 12 anni e non si dimenticano. Firenze è più piccola ma è molto bella e sono...

Franck Ribery, ha rilasciato un’intervista a Bayern Tv , queste le sue parole:

“Monaco è una grande città, ci sono stato per 12 anni e non si dimenticano. Firenze è più piccola ma è molto bella e sono felice qui. Ho firmato un contratto di due anni con la Fiorentina e come già fatto a Monaco, voglio dare tutto per i tifosi, per il club e per la città, perché anche qui la gente ama molto il calcio. Ovviamente è tutto completamente differente, ma tutti sono contenti del fatto che sia venuto qui, lo è la gente di Firenze e lo sono anche io perchè amo il calcio.

La mentalità dei fiorentini è diversa da quella di Monaco, anche se la città è molto più piccola. C'è una passione incredibile, non dimenticherò mai la presentazione allo stadio, la mia camminata negli spogliatoi, mi hanno addirittura scortato dall'aereoporto al campo appena sono arrivato.

Qui mi sento al sicuro, c'è rispetto per le persone. Mia moglie aveva previsto l'arrivo qui già tre settimane prima. Qui c'è tutto quello di cui la mia famiglia ha bisogno, stiamo davvero bene qui e siamo felici. Voglio fare grandi cose alla Fiorentina. La responsabilità che ho qui è più grande di quella del Bayern perché la squadra è molto giovane.

Al termine della mia carriera tornerò certamente a Monaco. E’ casa mia e insieme al Bayern farà per sempre parte della mia vita. Non potrò mai dimenticare ciò che abbiamo ottenuto insieme e comunque vadano le cose tornerò”.