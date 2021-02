Dalla Spagna, la Fiorentina pensa al ritorno di Jovetic a parametro zero. Contratto fino al 2023?

La Fiorentina vuole un colpo importante in attacco per la prossima stagione. Lo rivela questa mattina il portale iberico Todofichajes, secondo cui il profilo in questione è quello del 31enne montenegrino Stevan Jovetic, in forza al Monaco e che ha già vestito la maglia della Viola dal 2008 al 2013. Il ritorno di “Jo-Jo” all’ombra della Fiesole, a quanto si apprende, sarebbe il desiderio del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che già in passato (vedi l’arrivo di Ribery) ha voluto effettuare almeno un acquisto di calibro internazionale a zero.

Sul dossier Jovetic, la Fiorentina è intenzionata a lavorare a fare spenti sull’operazione. La proposta della Viola comprende un ricco contratto biennale fino al 2023 con opzione. La Viola, oltre ad offrire un contratto importante al giocatore, ha l’obiettivo di rendere Jovetic uno dei pilastri della prossima stagione, con stipendio top e ruolo da protagonista. In questa stagione di Ligue 1, Jovetic ha fin qui totalizzato 21 presenze ufficiali e segnato 2 gol. Per Kovac, è un’alternativa al duo Ben Yedder-Volland.

