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Obiettivi: il Monaco mette la freccia e tenta il sorpasso per Jordan Amavi. Corvino...

Secondi quanto riporta Yahoo sports France, il Monaco avrebbe bruscamente accelerato per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro dell'Aston Villa, Jordan Amavi. Su di lui c'è stato anche un so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 14:18
Obiettivi: il Monaco mette la freccia e tenta il sorpasso per Jordan Amavi. Corvino... -
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Secondi quanto riporta Yahoo sports France, il Monaco avrebbe bruscamente accelerato per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro dell'Aston Villa, Jordan Amavi. Su di lui c'è stato anche un sondaggio da parte di Corvino che, adesso, deve guardarsi da un'altra concorrente oltre al Marsiglia.

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