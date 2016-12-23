Firenze-Milano andata e ritorno: tiene ancora banco l'ipotesi di uno scambio Jovetic-Badelj

Sulle colonne di Tuttosport si torna a parlare dello scambio Jovetic-Badelj

I nomi noti restano sempre gli stessi e, come riportato da Tuttosport, pare che le indiscrezioni sull'asse Milano-Firenze continuino a susseguirsi. Il quotidiano oggi in edicola, infatti, parla nuovamente di un ipotetico scambio fra Inter e Fiorentina che porterebbe Milan Badelj in nerazzurro aprendo così la strada al ritorno di Stevan Jovetic a Firenze. Il montenegrino, la cui marginalità nel progetto tecnico di Pioli è certificata dalle continue tribune, resta uno degli obiettivi principali nella lista di Pantaleo Corvino e la chiave di volta potrebbere proprio essere lo scambio con il centrocampista croato che l'Inter sta ormai seguendo da tempo.