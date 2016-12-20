Pioli: "JoJo mi ha espresso malumore, a gennaio avrò meno attaccanti"
La Gazzetta dello Sport riporta oggi una lunga intervista a Stefano Pioli, in cui il mister parla anche di Jovetic: "Durante un faccia a faccia mi ha espresso un certo malumore per alcune scelte. Io...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2016 11:10
La Gazzetta dello Sport riporta oggi una lunga intervista a Stefano Pioli, in cui il mister parla anche di Jovetic: "Durante un faccia a faccia mi ha espresso un certo malumore per alcune scelte. Io convoco i giocatori pronti. In ogni senso. A gennaio mi aspetto di avere meno giocatori, specie in attacco: vivo anche di rapporti umani, e senza Europa League vorrei avere una rosa al massimo da 23-24 giocatori".