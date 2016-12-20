Pioli: "JoJo mi ha espresso malumore, a gennaio avrò meno attaccanti"

La Gazzetta dello Sport riporta oggi una lunga intervista a Stefano Pioli, in cui il mister parla anche di Jovetic: "Durante un faccia a faccia mi ha espresso un certo malumore per alcune scelte. Io...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2016 11:10

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