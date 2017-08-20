Ceccarini: "Jovetic resta un'occasione per la Fiorentina, ma per ora non ci sono riscontri. Anche il Siviglia..."
L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del mercato della Fiorentina, che al momento sembra chiuso in entrata: “Jovetic? Il Siviglia non è ancora tram...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 17:42
L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del mercato della Fiorentina, che al momento sembra chiuso in entrata: “Jovetic? Il Siviglia non è ancora tramontata come ipotesi. Non so dove possa o voglia andare. All’Inter ha poco spazio. La Fiorentina? Può essere un’occasione ma al momento non ci sono riscontri”.