Dalla Spagna: l'Inter dimezza il prezzo di Jovetic, ora al Siviglia bastano 6 milioni. Corvino,ci pensi?
Dalla Spagna - e più precisamente dai media della città di Siviglia - rimbalza la voce che vuole Stevan Jovetic ad un passo dal ritorno in Andalusia. Come? Grazie al fatto che l'Inter, adesso, avrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 18:54
Dalla Spagna - e più precisamente dai media della città di Siviglia - rimbalza la voce che vuole Stevan Jovetic ad un passo dal ritorno in Andalusia. Come? Grazie al fatto che l'Inter, adesso, avrebbe dimezzato il prezzo del giocatore, accontentandosi di soli 6 milioni di euro per il suo cartellino. Corvino si inserirà per un altrettanto clamoroso ritorno?