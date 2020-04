Sempre durante la diretta Instagram con Frey, Stevan Jovetic ha svelato un retroscena che riguarda Dusan Vlahovic. Dopo i 5 anni passati a Firenze, il montenegrino ha comprato una casa nel capoluogo toscano e in questo momento in affitto c’è proprio l’attuale attaccante della Fiorentina.

La casa in questione si trova in zona centro, ed è una villa con ampio giardino.