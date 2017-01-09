Jovetic saluta l'Inter e... La Fiorentina. È fatta con il Siviglia: i dettagli dell'operazione

Sfuma così l'ipotesi di un suggestivo ritorno di Jovetic a Firenze

Stevan Jovetic saluta un'altra volta l'Italia. La sfortunata avventura nerazzura, fra musi lunghi e tante panchine, si conclude in questo freddo lunedì di gennaio con il passaggio del montenegrino al Siviglia. La formula prevista è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Inoltre, secondo quanto appreso, pare che sarà il Siviglia a sostenere la spesa complessiva per lo stipendio del giocatore nei prossimi sei mesi.

Jovetic saluta quindi l'Inter e... Anche la Fiorentina. Sfuma così la suggestiva ipotesi di un ritorno dell'attaccante a Firenze, vanificando lo sforzo profuso dagli operatori di mercato della società gigliata negli ultimi mesi.