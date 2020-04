Con Seba Frey ha parlato in diretta l’ex attaccante viola Stevan Jovetic: “Vlahovic? Lo conosco. Lui ha tutto per far bene; ha qualità e fisicità. Può fare la differenza davvero nella Fiorentina. Il mio infortunio? Non c’entra nulla Bolatti, non mi ha toccato. Mi sono fatto male da solo, facendo un movimento strano. La partita col Liverpool mi ha cambiato la vita, è stato un onore portare la fascia viola. Tornare alla Fiorentina? Firenze per me è la mia seconda casa e per me è sempre un’opzione. E’ una delle più belle città d’Europa. Per cinque anni sono stato benissimo a Firenze”.