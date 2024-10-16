Jovetic: "La Fiorentina resterà sempre nel mio cuore. A Firenze ho vissuto anni stupendi"
L'ex attaccante della Fiorentina ha parlato della lotta scudetto della Serie A, ricordando affettuosamente gli anni vissuti a Firenze
L'ex Fiorentina, Stevan Jovetic, ha parlato ai microfoni di GLRTV, ha parlato della lotta scudetto, ricordando anche con affetto i suoi anni a Firenze. Queste le parole dell'attuale attaccante dell'Omonia:
“L’Inter può rivincere lo Scudetto, ma occhio al Napoli. Antonio Conte dovunque va vince, lui è incredibile. La Fiorentina resterà sempre nel mio cuore. A Firenze ho vissuto anni stupendi”
Palladino: “Nelle difficoltà si cresce, ora siamo sulla strada giusta. Vogliamo raggiungere grandi obiettivi”
https://www.labaroviola.com/palladino-nelle-difficolta-si-cresce-ora-siamo-sulla-strada-giusta-vogliamo-raggiungere-grandi-obiettivi/272749/