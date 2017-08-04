Gazzetta, la Fiorentina vuole ancora Jovetic, il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze

Secondo la Gazzetta dello Sport Stevan Jovetic ha detto sì al suo ritorno a Firenze. Piena disponibilità del montenegrino al ritorno in maglia viola

La Fiorentina è tornata a farsi avanti con l'Inter per Stevan Jovetic. Il giocatore non avrebbe nessuna preclusione nei confronti di un ritorno a Firenze, accetterebbe volentiere un ritorno in viola. L'impressione però è che un affare di questo tipo possa concludersi solo negli ultimissimi giorni di mercato, quando le carte di tutti i club interessati saranno definitivamente scoperte.

La Gazzetta dello Sport