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Gazzetta, la Fiorentina vuole ancora Jovetic, il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze

Secondo la Gazzetta dello Sport Stevan Jovetic ha detto sì al suo ritorno a Firenze. Piena disponibilità del montenegrino al ritorno in maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 09:35
Gazzetta, la Fiorentina vuole ancora Jovetic, il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze -
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La Fiorentina è tornata a farsi avanti con l'Inter per Stevan Jovetic. Il giocatore non avrebbe nessuna preclusione nei confronti di un ritorno a Firenze, accetterebbe volentiere un ritorno in viola. L'impressione però è che un affare di questo tipo possa concludersi solo negli ultimissimi giorni di mercato, quando le carte di tutti i club interessati saranno definitivamente scoperte.
La Gazzetta dello Sport

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