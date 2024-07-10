Jovetic saluta l'Olympiakos e ricorda il trionfo sulla Fiorentina: "Addio più facile dopo aver fatto la storia"

Stevan Jovetic dice addio all'Olympiacos. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il fantasista montenegrino aveva firmato per una sola stagione ed il suo contratto è terminato lo scorso 30 giugno...

Stevan Jovetic dice addio all'Olympiacos. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il fantasista montenegrino aveva firmato per una sola stagione ed il suo contratto è terminato lo scorso 30 giugno. Poco fa è arrivato il saluto del giocatore al club ed ai tifosi, chiudendo così la sua avventura con la vittoria della Conference League contro la Fiorentina: "Gli addii non sono mai facili ma sono molto più facili quando fai la storia prima di partire. È stato un viaggio fantastico. Voglio ringraziare tutti per questo successo. Il presidente Marinakis, Antonio Cordon, Jose Ignacio e Diego Martines, le persone che mi hanno portato all'Olympiacos. I miei compagni di squadra, i miei leoni. Solo dentro lo spogliatoio sappiamo cosa abbiamo passato per vincere questo trofeo. Jose Luis Mendilibar e tutto lo staff. Un ringraziamento speciale al nostro dodicesimo giocatore durante tutta la stagione, i nostri incredibili tifosi. Ho giocato in tanti stadi ma l'atmosfera che create voi è unica".

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