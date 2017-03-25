Jovetic ci risiamo, ennesimo infortunio muscolare con la sua nazionale

L'ex fantasista della Fiorentina, oggi al Siviglia, è ricaduto nell'ennesimo infortunio muscolare

Guaio muscolare per Stevan Jovetic, l'attaccante del Siviglia si è fermato durante un allenamento con la propria nazionale. Il montenegrino, secondo la prima diagnosi, ha riportato una lesione tra il primo ed il secondo grado al muscolo soleo. Per lui niente impegni con il Montenegro e ritorno a Siviglia dove le sue condizioni saranno valutate dallo staff del club spagnolo.