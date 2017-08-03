Sport Mediaset, Jovetic può tornare alla Fiorentina, operazione da chiudere a fine agosto
L'indiscrezione di Sport Mediaset su Twitter, Jovetic può tornare a vestire la maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 15:59
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina e l'Inter stanno trattando per la cessione del calciatore montenegrino in uscita dalla squadra di Spalletti. La cessione però, secondo quanto riportato da Sport Mediaset su Twitter, si può concretizzare solo a fine agosto.