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Sport Mediaset, Jovetic può tornare alla Fiorentina, operazione da chiudere a fine agosto

L'indiscrezione di Sport Mediaset su Twitter, Jovetic può tornare a vestire la maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 15:59
Sport Mediaset, Jovetic può tornare alla Fiorentina, operazione da chiudere a fine agosto -
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina e l'Inter stanno trattando per la cessione del calciatore montenegrino in uscita dalla squadra di Spalletti. La cessione però, secondo quanto riportato da Sport Mediaset su Twitter, si può concretizzare solo a fine agosto.

Il tweet di Sport Mediaset

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