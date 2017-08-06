Gazzetta: Jovetic torna alla Fiorentina solo se l'Inter paga parte dell'ingaggio
Secondo la Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in viola di Stevan Jovetic è percorribile soltanto a patto che l'Inter, attuale proprietaria del cartellino del fantasista montenegrino, si deci...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 11:09
Secondo la Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in viola di Stevan Jovetic è percorribile soltanto a patto che l'Inter, attuale proprietaria del cartellino del fantasista montenegrino, si decida a pagare una parte del suo ingaggio, che non rientra nei parametri viola.