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Gazzetta: Jovetic torna alla Fiorentina solo se l'Inter paga parte dell'ingaggio

Secondo la Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in viola di Stevan Jovetic è percorribile soltanto a patto che l'Inter, attuale proprietaria del cartellino del fantasista montenegrino, si deci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 11:09
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Secondo la Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in viola di Stevan Jovetic è percorribile soltanto a patto che l'Inter, attuale proprietaria del cartellino del fantasista montenegrino, si decida a pagare una parte del suo ingaggio, che non rientra nei parametri viola.

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