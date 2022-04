Corriere Fiorentino scrive: “Castrovilli come Jovetic nel 2010: tornerà in campo ad inizio 2023”

Il report della Fiorentina non lascia dubbi sulla gravità dell’infortunio e sul lungo stop che terrà fuori dal centrocampo viola Castrovilli. Il numero 10 non solo salterà questo ultimo spezzone di stagione ma ha un recupero stimato in 6-8 mesi, rientrerà tra fine 2022 e inizio 2023. Un vero peccato. L’infortunio per altro somiglia parecchio a quello subito nel 2010 da Stevan Jovetic, tremendo incidente in allenamento. Per Jovetic furono necessarie due operazioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

