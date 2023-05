Le parole di Jovetic: “Molto contento per la Fiorentina. Deve tenere Jovic, Amrabat andrà sicuramente via”

Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina ora all’Hertha Berlino, ha parlato dei viola ai microfoni di Radio Sportiva: “Sono molto felice quando so che un club in cui ho giocato sta andando bene. La stagione che stanno facendo mi sembra una delle migliori degli ultimi tempi. Ora però devono anche vincere qualcosa. Ieri la Fiorentina ha giocato bene e con il West Ham possono portare a Firenze la Conference. La qualificazione all’Europa League sarebbe un risultato molto importante”.

Come vede Jovic e Cabral?

“Jovic è forte ed è ancora giovane. È un attaccante dotato di grande classe e ora gli serve solo la continuità. Consiglio alla dirigenza viola di trattenerlo in Toscana. Cabral sta trovando il gol con continuità, è forte. Poi mi piace Amrabat, che in Qatar è stato pazzesco, sarà difficile tenerlo alla Fiorentina”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

