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Della Valle a Firenze tra cena di Natale, mercato e stadio. Intanto Jovetic può davvero tornare

Vanno prese importanti decisioni sul mercato, a breve un summit tra Della Valle e tutti i dirigenti viola. Sul tavolo Gonzalo, Badelj e non solo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2016 11:00
Della Valle a Firenze tra cena di Natale, mercato e stadio. Intanto Jovetic può davvero tornare -
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La Nazione parla del presidende Della Valle e della sua presenza in questi giorni a Firenze, presenza di Andrea Della Valle, tra appuntamenti allo stadio e feste degli auguri, coinciderà anche con la prima riunione operativa in vista del mercato di gennaio. Le questioni sul piatto sono tante. Si parte dal caso Gonzalo (il braccio di ferro per il rinnovo non sembra destinato a perdere tensione) per arrivare al futuro di Badelj, per il quale la società viola dovrà a breve prendere una decisione sul rinnovo. Anche perché, proprio nei giorni scorsi, ha ripreso quota l’eventualità di un interessamento dei viola per Jovetic. Il talento montenegrino andrebbe così a ricoprire la casella lasciata vuota dall’addio di Zarate.

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