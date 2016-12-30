Intanto il Fenerbahçe scavalca la Fiorentina nella corsa a Jovetic
Jovetic, in uscita dall'Inter, si allontana dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2016 17:55
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che Stevan Jovetic, dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina, sia finito nel mirino della formazione turca del Fenerbahçe. Stando a quanto si apprende sembra che il club di Istanbul sia momentaneamente in vantaggio sulla Fiorentina nella corsa per assicurarsi le prestazioni del talento montenegrino ormai in uscita dall'Inter.