Intanto il Fenerbahçe scavalca la Fiorentina nella corsa a Jovetic

Jovetic, in uscita dall'Inter, si allontana dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che Stevan Jovetic, dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina, sia finito nel mirino della formazione turca del Fenerbahçe. Stando a quanto si apprende sembra che il club di Istanbul sia momentaneamente in vantaggio sulla Fiorentina nella corsa per assicurarsi le prestazioni del talento montenegrino ormai in uscita dall'Inter.