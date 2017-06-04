Corriere dello Sport, anche Jovetic tra coloro che possono prendere il posto di Kalinic alla Fiorentina

Tanti i nomi per il dopo Kalinic a Firenze. C'è anche l'ex viola Jovetic ma alla fine a decidere sarà il nuovo allenatore Stefano Pioli

In casa viola si cerca il sostituto di Nikola Kalinic, ormai prossimo alla cassione. Fiorentina non ha smesso di seguire Ilija Nestorovski (27 anni) di proprietà del Palermo. Un’altra idea porta in casa della Sampdoria ed è Luis Muriel, anche se sulle sue tracce c’è anche la Lazio. Ha una clausola rescissoria da 25 milioni e Ferrero non sembra intenzionato di abbassare le pretese. Corvino, dal canto suo, non ha mai smesso di pensare a Jovetic, ma l’ultima parola spetterà a Stefano Pioli. Così scrive questa mattina il Corriere dello Sport Stadio.