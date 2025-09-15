Jovetic: “Non mi sono pentito del no alla Juve. Preferito il City perché non volevo deludere i tifosi viola”

Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli di Conte è la grande favorita e l’Inter resta la prima rivale. La Juventus può diventare la mina vagante. Si è pentito del “no” alla Juventus? No. Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere tifosi viola, con i quali ho un rapporto speciale. Adzic? È un centrocampista da doppia cifra, ma per questa stagione sarebbe già un bel risultato chiudere a 5 o 6 reti. Vasilije deve seguire Tudor per crescere a livello tattico e difensivo. In Montenegro si pensa quasi soltanto ad attaccare, anche io faticai i primi mesi alla Fiorentina”.