15 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Jovetic: “Non mi sono pentito del no alla Juve. Preferito il City perché non volevo deludere i tifosi viola”

Rassegna Stampa

Jovetic: “Non mi sono pentito del no alla Juve. Preferito il City perché non volevo deludere i tifosi viola”

Redazione

15 Settembre · 08:38

Aggiornamento: 15 Settembre 2025 · 08:38

TAG:

FiorentinaJovetic

Condividi:

di

"Venendo dal Montenegro i primi mesi in viola faticai"

Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli di Conte è la grande favorita e l’Inter resta la prima rivale. La Juventus può diventare la mina vagante. Si è pentito del “no” alla Juventus? No. Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere tifosi viola, con i quali ho un rapporto speciale. Adzic? È un centrocampista da doppia cifra, ma per questa stagione sarebbe già un bel risultato chiudere a 5 o 6 reti. Vasilije deve seguire Tudor per crescere a livello tattico e difensivo. In Montenegro si pensa quasi soltanto ad attaccare, anche io faticai i primi mesi alla Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio