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La Gazzetta dello Sport, Simeone + Jovetic per sostituire Kalinic, anche se il Milan non vuole fare l'affondo decisivo

Il croato vuole andare al Milan e la Fiorentina studia una doppia soluzione per sostituirlo, con il colpo Jovetic da fare a fine mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 10:47
La Gazzetta dello Sport, Simeone + Jovetic per sostituire Kalinic, anche se il Milan non vuole fare l'affondo decisivo -
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Per l’attacco della Fiorentina tutto è ancora aperto e molto  dipenderà dalle mosse di Kalinic che resta intenzionato ad andare al Milan (ma il club rossonero stenta ancora a fare la mossa decisiva per accontentarlo). Il successore del croato, nel caso di partenza, dovrebbe essere sempre uno tra Simeone e Zapata, ma non sfuma neanche l’idea di un colpo Jovetic last minute dall’Inter.
La Gazzetta dello Sport

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