Labaro Viola

Pedullà: "Pronte due settimane caldissime per la viola. Mi aspetto nomi come Suso, Jovetic ed Eder"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina: "Kalinic? Per il Milan gli obiettivi più importanti restano Aubameyang e Belotti. Siamo nelle tempesti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 15:33
Pedullà: "Pronte due settimane caldissime per la viola. Mi aspetto nomi come Suso, Jovetic ed Eder" -
Calciomercato
Jovetic
Condividi

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina: "Kalinic? Per il Milan gli obiettivi più importanti restano Aubameyang e Belotti. Siamo nelle tempestiche attese. Per l’Inter non è una priorità e non ci sono trattative in corso con la Fiorentina. Badelj piace molto a Montella, ma potrebbe arrivare se il Milan cedesse 3-4 elementi. Dai viola mi aspetto dei segnali e dei fatti concreti. Per sostituire mi aspetto nomi della portata di Suso, Eder e Jovetic. Saranno 10-15 giorni molto caldi".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok