Tuttosport, Corvino sogna di portare Berardi a Firenze al posto di Bermardeschi. Suggestione Jovetic
L'esterno del Sassuolo classe 94 secondo Tuttosport sarebbe il vero obiettivo di Corvino per l'attacco della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 15:22
Secondo quanto scrive Tuttosport il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino sta cercando in tutti i modi di portare a Firenze l'esterno del Sassuolo Domenico Berardi che andrebbe a riempire il vuoto lasciato da Bernardeschi. Secondo il quotidiano resiste anche il sogno di Jovetic per il ritorno in viola. Molto difficile arrivare a Jesè Rodriguez e Politano per motivi diversi.