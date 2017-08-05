Repubblica, Jovetic vuole tornare alla Fiorentina ma solo se mantiene il suo ricco ingaggio che percepisce all'Inter

C'è la disponibilità del montenegrino a tornare a Firenze, negli ultimi giorni di mercato si può fare ma solo in prestito

Nell’estate dell’anno scorso la Fiorentina trattò Jovetic ma il nodo dell’ingaggio fu notevole: 7 milioni di euro lordi, coi viola disposti a contribuire ma non ad accollarselo per intero. Poi tutto sfuma e il montenegrino viene estromesso dalla lista Uefa dei nerazzurri che finiranno per cederlo in prestito al Siviglia a gennaio. Un anno dopo il suo nome torna a circolare con insistenza. Ecco che spunta l’idea da ultima occasione, quella da consumarsi negli ultimi giorni di calciomercato. Una soluzione (prestito, ovviamente) che andrebbe bene ai viola, che sul fronte delle trattative per l’attacco vivono una situazione di stallo e che potrebbero spostare Jo-Jo in base alle proprie esigenze tattiche. Certo, il giocatore vorrebbe rimanere a Milano per giocarsi le sue carte, ma la Fiorentina rimane sempre gradita. In fondo, il primo amore non si scorda mai. Ingaggio permettendo

La Repubblica