Ufficiale Jovetic al Siviglia: "Per noi un sogno, lo volevamo dal 2006"

Questo il comunicato del club spagnolo

Sfuma il ritorno di Jovetic in viola, si accasa al Siviglia. Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo:

"Siviglia e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito di Stevan Jovetic, un vecchio sogno della gestione sportiva del club, dato che l’ex allenatore Ruda era rimasto affascinato dalle sue prestazioni fornite in un torneo Under 17 disputato ad Albacete. Dopo più di 10 anni, Jovetic arriva al Siviglia a 27 anni, con l’obiettivo di tornare ai livelli espressi alla Fiorentina, che lo hanno reso uno degli attaccanti di riferimento in Europa“.