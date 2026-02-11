Jovetić: “La Fiorentina si salverà. Che amarezza la Champions 09/10. Firenze è casa mia, spero di tornare un giorno”

Oggi a Radio Bruno è intervenuto un grande ex giocatore della Fiorentina, Jovetic, parlando della situazione attuale della squadra viola e delle sue stagioni con la maglia gigliata: “Secondo me la Fiorentina attuale si è ritrovata con un po’ di equilibrio. Non è semplice cambiare allenatore in corsa durante la stagione e mi dispiace anche per tutto quello che è successo al Presidente. Non è una situazione a cui il club è abituato, quindi non sarà facile, ma credo che alla fine la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Ho la Fiorentina nel cuore e spero che un giorno potrei tornare in altre vesti. Negli scorsi anni ho avuto anche un’offerta dal Venezia”.

“Poi penso alla mia esperienza in viola, che per me resta indimenticabile. Sono arrivato nel 2008 e devo ringraziare i miei ex compagni di squadra, perché mi hanno aiutato tantissimo sia con la lingua sia nell’adattamento al calcio italiano. Non era facile per un ragazzo giovane inserirsi in un campionato così tattico, ma loro mi hanno fatto sentire subito a casa. Fiorentina-Liverpool è stata una serata magica, una di quelle partite che non si dimenticano. L’atmosfera del Franchi era incredibile. Anche la doppietta in Germania contro il Bayern Monaco è stata un’emozione fortissima, peccato che poi sia diventato tutto inutile per quel gol in fuorigioco di due metri di Klose che è stato difficile da accettare.”

È tornato a parlare anche del suo grave infortunio: “Ricordo anche il momento più duro, l’infortunio al ginocchio con Mihajlović in panchina. Ho perso un anno intero, ed è stata una prova molto difficile, perché sentivo di poter fare una grande stagione.

Per me la Fiorentina rimane la mia squadra preferita: ci sono stato cinque anni e lì ho lasciato la mia gioia e le mie emozioni. È una parte della mia vita che porterò sempre con me.”