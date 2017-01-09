TMW: la Fiorentina incontra l’entourage di Jovetic a Milano. Ma il Siviglia resta in vantaggio

Pare che l'incontro fra gli emissari viola e l'entourage di Jovetic si sia svolto in mattinata in un hotel milanese

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che la pista che porterebbe a Stevan Jovetic sia ancora calda in casa Fiorentina. In mattinata ci sarebbe stato, infatti, un contatto fra l’entourage del giocatore ed alcuni emissari della Fiorentina. L’incontro, avvenuto in un hotel di Milano, è indicativo di come i viola stiano cercando di rientrare prepotentemente nella trattativa per l’attaccante montenegrino dell’Inter, sul quale però al momento è ancora forte l’interesse del Siviglia che, stando alle indiscrezioni, pare essere ancora in vantaggio sulla Fiorentina.