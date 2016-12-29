Nazione: Gabbiadini in prestito, per JoJo lavora Ramadani e...

Manolo Gabbiadini e Stevan Jovetic: per La Nazione in edicola oggi ci sono sempre questi due nomi impressi sul taccuino di Pantaleo Corvino. La prima pista, quella che porta al partenopeo, potrebbe ri...

Manolo Gabbiadini e Stevan Jovetic: per La Nazione in edicola oggi ci sono sempre questi due nomi impressi sul taccuino di Pantaleo Corvino. La prima pista, quella che porta al partenopeo, potrebbe risolversi in un prestito già a gennaio: il problema è che Corvino chiede il diritto di riscatto, mentre il Napoli vuole l'obbligo. Per quanto riguarda JoJo: la Fiorentina è la prima scelta in caso di rottura definitiva con l'Inter, che però non è disposta a rimetterci: Ramadani sta lavorando con i due club per trovare uno spiraglio.