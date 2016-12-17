L'Inter lascia ancora a casa Jovetic e sullo sfondo si ripresenta l'ipotesi di un ritorno in viola...

L'ennesima tribuna è indicativa di come l'avventura di Jovetic a Milano sia giunta al capolinea

Se Stevan Jovetic era già destinato a svernare sulla panchina dell'Inter, soprattutto dopo l'arrivo di Pioli, il suo destino in nerazzurro non sembra essere affatto cambiato. Tuttavia adesso anche l'ipotesi di sedersi comodamente in panchina sembra essere diventata un lontano miraggio, visto che il montenegrino non è stato convocato nemmeno per la prossima partita contro il Sassuolo. La sua avventura milanese sempre dunque essere giunta al capolinea e nel suo futuro si profila di nuovo l'ipotesi di un ritorno alla Fiorentina. Già marcato a uomo da Corvino, forse l'ennesima esclusione potrebbe davvero far riflettere Jovetic al punto tale da fargli considerare seriamente l'idea di un ritorno nella piazza che lo ha fatto grande.