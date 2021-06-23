Frey: "Ai miei tempi la curva Fiesole spingeva molto. Ricordo il boato..."

Frey risponde alle domande dei tifosi viola.

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha ricordato la partita del 2009 vinta con la Roma sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Questo il suo commento: "Nella gara contro la Roma presi il gol dell’1-4 a tre minuti dalla conclusione però non me ne importava molto. La squadra è sempre venuta prima di tutto e l’importante era aver vinto la partita. Ai miei tempi la Curva Fiesole spingeva tantissimo durante le gare, era un’arma in più. Ricordo ancora il boato dopo il gol di Jovetic con il Liverpool di Gerrard in Champions League, il più forte che abbia mai sentito negli anni a Firenze. Ma dopo ogni gol, provavo emozioni bellissime".

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