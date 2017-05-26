José Castro: "Jovetic top player! I costi sono alti ma stiamo trattando..."

Il Siviglia ha tutte le intenzioni di trattenere Stevan Jovetic in Andalusia, a darne un ulteriore conferma sono arrivate le parole del presidente del sodalizio biancorosso José Castro, al sito uffici...

Il Siviglia ha tutte le intenzioni di trattenere Stevan Jovetic in Andalusia, a darne un ulteriore conferma sono arrivate le parole del presidente del sodalizio biancorosso José Castro, al sito ufficiale dello stesso club. Queste le dichiarazioni: "È un giocatore straordinario e continuiamo ad avere l'idea di poterlo trattenere. Va detto che il costo del cartellino e il suo ingaggio sono alti, per questo motivo stiamo trattando".